Macho da su versión desde el anonimato

Felipe Santiago Acosta, alias Macho, uno de los hombres más buscados por ser un presunto líder narco y homicida, brindó algunas declaraciones este jueves mediante un video.

Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, de 40 años, brindó su versión a través de un video sobre lo ocurrido el pasado domingo en Britez Cué, Departamento de Canindeyú, en donde un efectivo policial del Departamento de Investigación de Delitos fue herido de un disparo en el brazo.

El hombre negó haber emboscado a los agentes policiales con un grupo de personas y afirmó que eso es “una historia sin pie ni cabeza que los policías crearon”.

“Ese problema hizo todo (Juan Carlos) Valenzuela, subjefe de Investigación. Hace un año atrás, él estaba acá como jefe de Crimen Organizado. Me pidió mucha plata, le di G. 150 millones aquella vez y me dejó en paz”, relató.

Comentó que luego, estando como subjefe de Investigación de Salto del Guairá, supuestamente el efectivo policial le volvió a solicitar otra suma de dinero y, en esta ocasión, supuestamente le pagó G. 30 millones.

“Ahora quería de nuevo la plata. Todos los días me perturba. Me quiere estafar. Le digo que no tengo plata y él hizo eso para fundir mi vida. Yo no hablé con el director ni con el jefe de Investigación. Valenzuela hizo todo. Seguro tiene muchas mujeres y quiere plata todos los días”, agregó.

El comisario Sebastián Ramírez, director de Policía de Canindeyú, afirmó que están abocados principalmente en la búsqueda y localización de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, quien desde la clandestinidad acusó de extorsión a un subjefe policial.

“Yo me estoy encargando de dar con el paradero de Macho y su estructura”, expresó.

Sobre el punto, indicó que tienen buena información acerca del paradero del presunto narco, pero evitó dar más detalles.