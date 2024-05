Ebrio al volante atropelló la reja de la Plaza Uruguaya

Un conductor alcoholizado se llevó por delante la reja de la Plaza Uruguaya, el responsable es un joven de 24 años, quien no sufrió lesiones de consideración.

Un automovilista de 24 años protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en Asunción, el mismo dio positivo al alcotest.

Fue identificado como Octavio Martín Piris Gamota, el joven no realizó el giro a la derecha y terminó atropellando la reja de la Plaza Uruguaya, afortunadamente en ese momento no habían personas en las inmediaciones. El automovilista no sufrió lesiones de consideración, pero queda a cargo de las autoridades.