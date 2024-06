Cambio de horario es antinatural, según Senadora

Blanca Ovelar indicó que el proyecto que pretende oficializar el horario de verano como permanente en Paraguay solo representa más penurias para la clase trabajadora y para estudiantes del interior.

La senadora colorada, Blanca Ovelar, es una de las legisladoras que se pronuncia en contra del proyecto de ley que busca mantener el horario de verano como el oficial del país. Dijo que solo aumentaría el sacrificio de la clase trabajadora, especialmente de los escolares del interior.

Refirió que con este proyecto se priorizará el «after office» y no a los que deberán despertarse más temprano para llegar a las instituciones educativas. “Esto es antinatural, no corresponde. El horario paraguayo es este (de invierno). No me opongo al horario único, sino al que se pretende aprobar porque será un sacrificio para los niños escolares”, detalló Ovelar.

Expuso que la gran mayoría de los niños de este país se van a la escuela caminando, en transporte público, en mucho de los casos, del interior del país, inclusive a caballo si no hay bicicleta o moto. Insistió que este horario representa una temporada de mucho sacrificio para muchos compatriotas y que hacerlo oficial solo sería hacer permanente el suplicio de los más pobres de manera innecesaria.

La iniciativa, que es impulsada por la bancada de Honor Colorado y algunos senadores liberales, será uno de los puntos a ser estudiados en la sesión ordinaria de este miércoles.