Amarilla: "No me preocupa mi 'inminente' pérdida de investidura"

El senador Dionisio Amarilla manifestó que se reunirá con todos los senadores para acercarle nuevos materiales sobre el periodista que supuestamente recibió soborno. "Quizá me quiten del tablero, pero seguiré operando".

Amarilla continuó con su defensa refiriendo que no pagó ningún guaraní en concepto de soborno a un periodista. "No me preocupa el hecho de que se den en este momento como que es inminente la pérdida de mi investidura. Esto es alta política", refirió.

Aludió que lo quieren sacar del Senado por ser un líder, sin embargo, aclara que probablemente entre estos días lo echen, pero seguirá operando en política.

Pidió además al diario que inició con las denuncias de irregularidades y compartió la reunión entre él y su periodista, provea del material completo sin editar para demostrar que en ningún momento "incurrió en mal uso de influencias".

Casi todos los sectores del Senado bajaron el pulgar a Dionisio Amarilla ya que supuestamente fue un vínculo entre un empresario y el comunicador que destacaba las irregularidades de una licitación que beneficiaba a la firma del empresario. Al día siguiente, este periodista denuncia que recibió G. 22 millones, aparentemente como soborno.