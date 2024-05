Terrible relato de víctima de violador serial

Una de las víctimas de violador serial de Coronel Oviedo dio el crudo relato de cómo el hombre actuaba. Dijo que fue ahorcada y que la amenazó con matar a su bebé si se resistía.

Un relato de terror dio una de las mujeres que fue atacada por el violador serial, identificado como José Asunción Gavilán González, de 32 años, que se encuentra prófugo en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

Expresó que el hombre, ingresó a su vivienda y que directamente la atacó con un arma blanca, posteriormente la ahorcó y le dijo que hiciera silencio porque nadie podría defenderla.

“Me ahorca y me dice: tranquilizate bien nomás, ya porque o si no te mato a vos y a tu hija. No hay nadie quien te defienda”, comentó la mujer. Habría al menos 11 víctimas, de las cuales 8 serían esposas de efectivos policiales, por lo que se cree que el violador actuaría en «venganza». El mismo cuenta con 7 órdenes de captura y sigue siendo buscado.