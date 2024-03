Quemó su moto porque la PMT quiso coimearle

Un trabajador delivery reaccionó quemando su motocicleta luego de que agentes de la PMT de Asunción le colocaran un cepo por estacionar en un lugar indebido. El hombre denunció un intento de coima.

"¡Estos son tus funcionarios, Nenecho! ¡Son plagas!", expresó Mario Reyes mientras grababa la quema de su moto y apuntando contra los agentes de la PMT que quisieron sobornarlo, según dijo.

En contacto con Telefuturo, afirmó que lo hizo por impotencia y a modo de protesta. "Son muchas las irregularidades que nosotros, los motociclistas, sufrimos", expuso.

Señaló que en ese último caso había llevado una encomienda como delivery a un cliente en zona de la Terminal de Ómnibus y que, para hacerlo, había dejado su biciclo "en un lugar donde siempre estacionaba". "Ellos se pusieron a un costadito. Yo entregué mi paquete y volví en tres minutos. Ahí ya les encuentro a los dos agentes procediendo a colocarle el cepo", indicó, cuestionando que no le hayan avisado que estaba prohibido aparcar en ese sitio.

"Le dije: 'yo vengo acá para ganar G. 20.000 y vos me decís que hay una multa de G. 300.000'. Como les dije que no tenía plata, me insinuó que traiga un G. 100.000", relató, aseverando que la parte del intento de coima no alcanzó a grabar.

Calificó a gran parte de la PMT como una "base de extorsionadores".

"No me arrepiento de haber quemado mi moto porque fue una forma de protesta. Hay mucha gente que es víctima de ellos y no denuncia. Prefiere acallar la coima y continuar de esta forma", añadió Mario.