Padres tienen que pagar reemplazante de docente becada al exterior

Alumnos del primer grado de la escuela República de Hungría no tienen clases regularmente porque la docente que tiene el rubro fue becada en el exterior y el Ministerio de Educación no puso reemplazante.

Los padres denuncian que ellos deben pagar a la reemplazante y que quieren una profesora fija para sus hijos que empiezan el largo proceso educativo en una instancia importante como es el primer grado.

"Nosotros tenemos que pagar de nuestro bolsillo y hay algunos padres que no pueden, es mucho lo que tenemos que pagar para los dos turnos", manifestó una madre.

Señaló que hacen actividades para juntar dinero para pagar a reemplazantes y critican que el Ministerio de Educación no les responde las exigencias.

"Queremos una profesora nueva, yo se que en el país hay muchos profesores recién recibidos que no tienen trabajo", agregó.

