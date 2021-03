Mazzoleni aclara que no va renunciar

El Ministro de Salud se pronunció este jueves ante el pedido del Senado. "No voy a renunciar, por respeto al enorme trabajo de los trabajadores de blanco", dijo.

En una larga conferencia de prensa que duró casi una hora, el jefe de la cartera sanitaria habló sobre el difícil momento que pasa el país debido a la pandemia.

Expresó que no acatará el pedido de la Cámara Alta y que no dará un paso al costado en plena crisis. "Respeto el pedido, pero no lo acepto, por el mismo respeto a los compañeros de blanco, que han hecho un enorme trabajo hasta el momento. No renuncio y quiero dejar en claro eso", dijo de manera contundente Mazzoleni.

Señaló que el sistema sanitario arrastra una problemática desde hace años y que están tratando de sobrellevar en plena pandemia. Asimismo aclaró que existen fondos suficientes para garantizar el suministro de insumos durante los próximos meses.

Por otro lado se refirió a un aumento del 30 % de los casos de coronavirus; en la capital se registra un 20 %. Al ser consultado sobre la llegada de las próximas dosis de las vacunas paliativas del coronavirus, dijo que no se sabe cn exactitud la fecha de arribo de las 36.000 dosis vía Covax.

Mientras que explicó que los foscos de contagios no son precisamente las escuelas y que en todo caso se debería suspender las actividades nocturnas en bares y demás.