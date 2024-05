Funcionaria agredida por Chaqueñito tomará medidas

La funcionaria indígena agredida verbalmente por el senador Javier Vera dijo que tomará acciones legales y lo acusó de abuso del poder. "Las palabras que me dijo son irreproducibles", dijo.

Tatiana Espínola, funcionaria de la Comisión de Pueblos Indígenas, habló con NPY y se refirió a los insultos que recibió de parte del senador Javier "Chaqueñito" Vera y manifestó que su conducta no condice con su investidura.

"He recibido una llamada del senador yo estando en el hospital. Yo pensé que era una buena noticia para los pueblos indígenas, entonces él me amenaza, me trata de basura, verbalmente me agrede. Las otras palabras que me dijo son totalmente irreproducibles, por suerte grabé la última parte de la llamada", dijo.

Afirmó que no teme al senador y que sus amenazas configuran un abuso del poder. La funcionaria afirmó que no teme perder el trabajo pero aseguró que no teme al senador y tomará acciones legales.

"Este senador no tiene la capacidad para estar ahí dentro del Congreso", explicó.