Esposa de Marset sería extraditada en 30 días, según jueza

La jueza Rosarito Montanía manifestó que Gianina García, esposa del prófugo Sebastián Marset, podría llegar al país en unos 30 días.

Gianina García, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, fue detenida en el aeropuerto de Barajas de España, portando su propio documento uruguayo.

La jueza Rosarito Montanía explicó que su llegada al país tras el pedido de extradición a España podría tardar unos 30 días, en principio.

"El juzgado que tome el pedido de extradición allá (España) dicte la sentencia correspondiente de la extradición simplificada, nos comunique vía Cancillería y podamos también generar acá los recursos porque el Estado Paraguayo se tiene que hacer cargo del traslado", explicó.

La magistrada habló con Monumental 1080 AM y recordó que en 2023 se levantó el código rojo en Interpol en su contra y presumen que la mujer no se enteró o no sabía que era requerida por la Justicia paraguaya.