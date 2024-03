Chaqueñito formaliza su unión a Honor Colorado

El senador Javier Vera, quien ingresó al Senado por el movimiento Cruzada Nacional, dio la espalda a sus votantes y formalizó su unión de facto a la bancada de Honor Colorado.

Javier "Chaqueñito" Vera, quien ingresó al Senado por el movimiento Cruzada Nacional y porque el titular de la banca Rafael "Mbururu" Esquivel no pudo jurar por estar condenado por coacción sexual, decidió formalizar su evidente unión con Honor Colorado.

El senador dijo a Monumental 1080 AM que nadie lo obligó a sumarse a HC y que lo hace "de corazón, pulmón, alma y cuerpo entero". Sobre sus críticos, entre ellos la senadora Yolanda Paredes, afirmó que buscan "dejarlo mal ante el pueblo".

"Tengo que tener un partido fijo, tengo que tener una estructura política para seguir avanzando y seguir ofreciendo mis servicios a la ciudadanía y al pueblo.

Dijo que al primero que le comentó su decisión fue al vicepresidente Pedro Alliana, sobre quien afirmó que es "su amigo personal" y que lo conoce hace tiempo.

"Él se asustó. Me dijo 'Chaqueñito, legalmente esa decisión que me estás diciendo es una decisión que no puedo creer, pero si es tu decisión bienvenido a Honor Colorado'. Estoy feliz por mi decisión", dijo.

Chaqueñito Vera se suma así a Zenaida Delgado, también desertora de Cruzada Nacional y actual integrante de la bancada de Honor Colorado.