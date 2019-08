Ferreira da más nombres involucrados en negociado de Itaipú

El extitular de la ANDE se refirió al protagonismo que tuvo el abogado José Rodríguez como enviado del vicepresidente de la República. La Fiscalía no descarta que Velázquez también sea investigado.

Pedro Ferreira, el hombre clave para la Fiscalía en su investigación sobre el acta bilateral entre Paraguay y Brasil involucró a ex-autoridades del gobierno que renunciaron recientemente.

El ex-titular de la ANDE reiteró que Rodriguez Gónzález se presentaba como asesor jurídico del vicepresidente Hugo Velazquez.

Ferreira aportó en casi nueve horas información y documentación detallada de las acciones irregulares durante la negociación. También puso a disposición su aparato celular para que periten las llamadas y mensajes relacionados al tema.

Sin especificar nombres, sostuvo que algunas de las ex-altas autoridades, mintieron al presidente de la República. Apuntó a que el abogado José Rodríguez estaba detrás de un supuesto negocio.

El agente fiscal, Marcelo Pecci dijo que se encuentran en una etapa incipiente. Expresó que el ex canciller Castiglioni,el ex embajador en Brasil Hugo Saguier y el ex director de Itaipu Alderete fueron nombrados por Ferreira y que se analizará sus conductas que puedan ameritar alguna imputación. Hugo Velázquez también puede ser citado.

DETALLES EN VIDEO: