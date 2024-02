Pasajeros viajan en las estriberas por las reguladas

Pasajeros viajan en las estriberas ante la falta de suficientes buses y por las largas esperas en San Lorenzo. Desde el VMT dicen que realizan monitoreos diarios pero no se ve a sus fiscales en horas pico.

En San Lorenzo los pasajeros no tienen de otra más que arriesgar sus vidas y viajar colgados de las estriberas de los buses. Es eso, o resignarse a largas esperas y llegar tarde a sus respectivos destinos.

Un equipo de Telefuturo fue hasta el centro de San Lorenzo para controlar la frecuencia de los buses y se observó a pasajeros viajando en condiciones humillantes y peligrosas.

Uno de los pasajeros dijo, mientras esperaba el bus, que la línea que espera suele tardar 15 a 20 minutos, pero afirmó que son necesarias más unidades para que la gente viaje con más dignidad.

El viceministro de Transporte, Guido Benza, en la víspera habló con Monumental 1080 AM y no pudo responder si ya identificaron líneas que no cumplen con la normativa de frecuencias ni tampoco que hayan habido multados por este incumplimiento.

Dijo que diariamente realizan controles "para saber si hay algo atípico", pero dichos monitoreos no observan la situación en San Lorenzo y otros puntos donde la gente viaja en condiciones indignas.