Nenecho afirma que bono millonario no se esfumó

El intendente Óscar Nenecho Rodríguez, presentó ante la Junta Municipal una escueta diapositiva detallando cómo se utilizó el uso de los G. 500.000 millones. “Esa plata no se esfumó, ni se desvió”, alegó.

El intendente Óscar Nenecho Rodríguez, realizó este miércoles su rendición de cuentas ante la Junta Municipal sobre el destino de los G. 500.000 millones. Con ayuda de los miembros de su gabinete, detalló cómo se invirtió el millonario bono. Mencionó la construcción de desagües pluviales y «obras agresivas».

Afirmó que su administración logró hacer en corto tiempo “lo que no se hizo por muchos años”. Rodríguez indicó que es importante que los funcionarios participen y “puedan saber la realidad de la situación y evitar conjeturas”.

Aseguró que no hubo desvío de fondos y expresó que se invirtió en la comuna, pero reconoció que su error fue no realizar la rendición de cuentas en tiempo y forma. Y pidió interiorizarse a los funcionarios y evitar caer en conjeturas. “Quiero decirlo con mucha seguridad que aquí no se esfumó G. 500.000 millones, no se desvió G. 500.000 millones. La plata no se esfumó, no se desvió, la plata se usó”, afirmó.