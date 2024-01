Le robaron 5 veces en su casa y la Policía solo imprime sus denuncias

Ya fueron cinco las ocasiones en que ladrones ingresaron a la vivienda de una ciudadana del barrio Mburicao de Asunción. Cuestionó que la inversión en seguridad del Estado se limite a la impresión de sus denuncias.

Una ciudadana, harta de que ladrones ingresen a su vivienda a robar, cuestionó a la Policía Nacional que solo se limita recibir sus denuncias y no actúa.

"Lo único que me dicen es que tengo que hacer mi denuncia y labrar acta. Me dijeron '¿qué querés que haga? Mandarte una patrullera para vigilarte 24 horas no puedo'", relató al tiempo de preguntarse si sería diferente si fuese "hija de alguien" y no una "común".

Criticó que la única inversión del Estado para su seguridad y la de su barrio sea solo "tinta y papel" para la impresión de sus constantes denuncias.

La denunciante lamentó que ante el incumplimiento del Estado con su responsabilidad principal, garantizar la seguridad, ella tiene que por su parte invertir en equipos de seguridad pese a que, como todos, paga impuestos para ese efecto.

"Me estoy preparando para el desembolso y entre que uno hace eso y se prepara vuelven a entrar. No es un evento aislado, son reiteradas y cada 5 a 10 días y no te dan tiempo para nada", dijo.

También criticó que la Policía le exige a ella buscar los circuitos cerrados de la zona y que tenga que, en todo caso, dejar de trabajar para "fungir de investigadora".

"Somos ciudadanos que todos los días nos levantamos temprano, volvemos tarde y qué nos encontramos, terminamos en la comisaría a las 11 de la noche haciendo denuncias", criticó.