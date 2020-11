Habló la novia de 'Papo' Morales

La pareja de 'Papo' Morales, Cynthia Burgos, aseguró que no vio nada tras el crimen de un joven en el barrio San Pablo.

Burgos fue detenida junto a 'Papo' Morales en un motel de Itá Enramada el martes. Él fue denunciado por supuestamente acabar con la vida de Robert Marín de 23 años en el barrio San Pablo de Asunción.

Refirió que en ese fatídico escenario no vio absolutamente nada. Oyó los disparos y se refugió. Se asustó pensando que su novio era la víctima del hecho.

Según dijo, estaban en la zona con la intención de comprar sustancias ilícitas.

"Yo soy su novia, eso es todo. Es mi novio, no me maltrata ni me tiene mal. Al contrario, me trata súper bien", continuó.