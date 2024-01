Critican que Peña no socialice su agenda Itaipú

La ingeniera Mercedes Canese dijo que Paraguay pierde anualmente USD 1.800 millones por no sacar provecho de la tarifa de Itaipú. Criticó que Peña no tenga una agenda pública al respecto y que eso despierta suspicacias.

En contacto con Chaco Boreal 1330 AM, la ingeniera Mercedes Canese habló sobre la reunión en Brasil entre Santiago Peña y Lula da Silva sobre la tarifa de Itaipú, y dijo que Paraguay está desaprovechando la posibilidad de percibir USD 1.800 millones anuales por no aprovechar tarifas más justas.

Para Canese, que Santiago Peña no socialice su agenda despierta suspicacias y que incluso lo que él maneja sea sea más bien una "Agenda Brasil", país al que "conviene el status quo".

"No sabemos qué más es la agenda paraguaya porque no es pública. Si no hay agenda pública, muy probablemente la agenda sea la brasileña, a Brasil le conviene el status quo", criticó.

Santiago Peña y Lula da Silva volverán a encontrarse sobre este asunto en Asunción.