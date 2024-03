Chats “son muy fáciles de manipular”, dice Peña

El presidente, Santiago Peña, puso en duda la veracidad de chats que involucran al abogado de Horacio Cartes y fiscales. Advirtió que no será arrastrado a temas que no estén en la agenda del Ejecutivo.

El mandatario del gobierno, Santiago Peña, habló este jueves para Monumental sobre el escándalo político que involucra al abogado de Horacio Cartes y a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, en el caso Mario Abdo Benítez.

Alegó, que no llamaría una crisis política a las filtraciones y más bien son «idas y venidas» de publicaciones y que no hay pruebas legales. Sostuvo que actualmente los chats son muy fáciles de manipular y que tanto el abogado como Pedro Ovelar y el Fiscal General del Estado tienen amplio conocimiento del derecho.

Asimismo, alegó, que hay temas como este que no competen al Poder Ejecutivo, por lo que no se involucrará. «En temas que no son de la agenda del Poder Ejecutivo no me van a ver por más que traten de involucrarme o arrastrarme a esas discusiones», manifestó.