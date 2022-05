"Marcelo pasa a ser un mártir, fue un buen hijo", padre de Pecci

"Él me decía padre no te preocupes, cuándo han matado a un fiscal y es triste porque 3 balazos frustraron la vida de mi hijo. Lamentablemente el mal se impone al bien", lamentó el padre de fiscal Marcelo Pecci.

Francisco Pecci de 83 años, se encontró en la primera fila de la marcha en memoria de su hijo Marcelo Pecci, asesinado a balazos en Colombia. Fue realizada este viernes desde la Fiscalía hasta el Panteón de los Héroes.

Expresó que es sumamente triste y fuerte tener que ver partir a su hijo. Recordó a Pecci como un fanático desde la cuna del Club Guaraní, como un buen hijo, responsable y comprometido con su trabajo.

Entre lágrimas dijo que siempre preguntaba a su hijo si era amenazado y este le decía que no, pero que estaba estresado por los casos que llevaba.

"Él me decía padre no te preocupes, cuándo han matado a un fiscal y nunca en la historia de Paraguay y es triste porque 3 balazos frustraron la vida de mi hijo de 45 años y ya no se puede hacer nada con eso" expresó quebrado.

Lamentó que el narcotráfico tenga la capacidad de corroer a tantas personas y expuso que la mafia deber ser vencida aunque sea difícil hay que sostener el optimismo.

"Marcelo pasa a ser un mártir. La mafia es difícil de ser vencida. Aquí se es correcto o corrupto" , puntualizó finamente.