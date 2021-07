Instan a no llevar a adolescentes al Autódromo Rubén Dumot

El titular del PAI, Héctor Castro, recomendó no llevar a los adolescentes al vacunatorio del Autódromo Rubén Dumot en vista a que las esperas podrían ser largas. Recordó que están habilitados otros centros exclusivos.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Héctor Castro, instó a los padres a considerar la posibilidad de que el tiempo de espera en el vacunatorio del Autódromo Rubén Dumot podría ser muy largo y reiteró que están habilitados otros lugares exclusivos para atender a los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades.

No obstante, Castro aclaró que no se negará la vacunación a los adolescentes que eventualmente concurran al ex Aratirí, pero reiteró que probablemente la espera sería larga.

"Obviamente no se le puede negar la vacuna, pero lo que queremos que atiendan los padres es la espera que se está produciendo", manifestó el doctor.

La lista de los vacunatorios habilitados se puede consultar en este link.

Presencia del Ministerio de Defensa Pública en los vacunatorios

Los requisitos para que los adolescentes accedan a las vacunaciones son presentar cédula de identidad, certificado de nacimiento o fotocopia de la resolución judicial que avale a los tutores como responsables del menor.

En ese sentido, la ministra de Defensa Pública, Lorena Segovia, explicó al programa Turno Tarde, trasmitido por NPY, que personal de la institución a su cargo estarán presentes en todos los vacunatorios para ayudar a la gente que precise asistencia para ciertas documentaciones.

Aclaró que serían para casos puntuales como menores a cargo de sus abuelos, tíos o casos similares que requieran la documentación de tutoría correspondiente.

"Vamos a acercarnos a las personas, además de la vacunación, es la oportunidad para resolver problemas en los que la Defensoría puede ayudar", refirió la ministra.