Esto se sabe de la nueva variante del coronavirus en Reino Unido

El Reino Unido se encuentra en alerta por nueva variante del coronavirus, la cual tendría una mayor facilidad de contagio entre seres humanos. Científicos apuran su estudio.

La nueva variante de la covid-19 detectada en el Reino Unido puso en alerta a la comunidad científica, ya que la misma se trasmitiría con mayor facilidad entre los humanos luego de que el virus sufriera una mutación en su estructura.

No obstante, no sería tan letal como se teme, ya que de momento no se detectó un aumento de fallecidos de pacientes con esta variante del virus.

Además no afectaría la efectividad de la vacuna aplicada desde varias semanas en Gran Bretaña, pero de momento se sigue estudiado sus efectos en las células y la producción de anticuerpos.