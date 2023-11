Las críticas contra el ministro de Justicia crecieron por haber ignorado un informe de inteligencia en el que se le advertía sobre un plan de asalto gestado desde la cárcel de Encarnación. Opositores exigen su renuncia.

Los cuestionamientos contra Ángel Barchini, ministro de Justicia, crecieron enormemente en los últimos días tras la revelación del informe de inteligencia enviado por la Policía, en el que le advertía sobre el plan de un asalto gestado desde la cárcel de Encarnación, donde opera una banda criminal. Legisladores opositores exigen su renuncia o remoción del cargo.

"Barchini es cómplice del crimen organizado o es un inútil para el cargo. Tenemos antecedentes. Había dicho que a un preso lo habían descuartizado, pero en realidad se había escapado. Le avisaron que se estaba gestando un atraco, pero él no actuó. La semana pasada vino al Congreso para una reunión 'reservada' trayéndonos datos públicos e incompletos, o sea, no maneja él la situación de las penitenciarías y lo único que hace es desgastar la imagen del presidente Santiago Peña. Mientras, nuestras cárceles siguen tomadas por grupos criminales", cuestionó Éver Villalba, senador del PLRA.

Sobre el punto, sostuvo que Barchini "debe ser el primero que tiene que irse de este nuevo gabinete".

Por su parte, Raúl diputado del Partido Encuentro Nacional (PEN), subrayó que el ministro Barchini no puede excusarse al decir que no pudo hacer nada por no haber recibido la advertencia "de manera oficial".

"Se viene demostrando que el ministro Ángel Barchini no está a la altura del cargo. No está pudiendo manejar la institución. Si él tuvo la comunicación de algo tan delicado y no pudo hacer nada al respecto, o decidió no hacer nada al respecto, ¿en manos de quién estamos? Hoy se sabe bien que las cárceles son centros de operaciones del crimen organizado", criticó Benítez.

A su vez, Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasu, criticó que no considere las informaciones sensibles que su propio entorno de trabajo le brinda.

"Él (Barchini) no toma en serio lo que le dicen sus organismos de seguridad y de inteligencia. Si dice que fue por un método informal, pues que le llame", cuestionó.

Por su parte, Blanca Ovelar, senador de la ANR, considera que la solución al tema de las cárceles tomadas por grupos criminales no es cambiando al ministro de Justicia, sino "con un abordaje mucho más grande, interinstitucional y más sólido".