Duro escrache a Nenecho: "Sos un vendido, fuera"

Recibió todo tipo de reclamos y cuestionamientos a su gestión. Pobladores del barrio Ricardo Brugada dijeron de todo al jefe de la comuna asuncena, Óscar Rodríguez.

El intendente de Asunción fue hasta la plaza céntrica en zona del Congreso para hablar con los afectados por las inundaciones de los últimos días. Los pobladores del barrio Ricardo Brugada le dijeron que están hartos de sus ficticias soluciones, que no cumplió lo que prometió y que además se vendió.

Advirtieron que no se moverán a los albergues habilitados. "Sos una mier.. No funcionas, sos un vendido, te vendiste y salí de acá no te queremos escuchar", eran algunas de las palabras que se pueden escuchar en el video viralizado.

Por otro lado también cuestionaron la total desidia en la que ellos viven y que la municipalidad nunca les brindó amparo económico ni soluciones a las problemáticas.