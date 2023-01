Vuelco de vehículo en Semidei

Un aparatoso percance vial se registró a tempranas horas de este martes, un automóvil terminó volcando en el túnel Semidei tras perder el control.

Un vehículo perdió el control en la mañana de este martes en el túnel Semidei, aparentemente el rodado circulaba a una alta velocidad, tragó la curva y esto causó que perdiera el control.

Afortunadamente, no había otros vehículos circulando en el sitio del percance, por lo que no fue aún mayor. Bomberos voluntarios asistieron al conductor, quien por fortuna no revistió lesiones de gravedad.