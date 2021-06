Voluntarios acercan a adultos mayores a vacunatorios

A través de una loable iniciativa ciudadana, adultos mayores tienen la posibilidad de ser movilizados hasta el vacunatorio para ser inmunizados contra la covid-19.

Da Acosta se enteró que una gran cantidad de adultos mayores registrados no tiene la posibilidad de ser movilizados hasta los vacunatorios.

Por ende, puso a disposición tres vehículos suyos y al día moviliza más de 10 personas. Para el combustible obtiene a través de aportes que se sensibilizaron de este noble gesto.

El voluntario cree que las personas no van a los vacunatorios porque directamente no tienen a nadie que les puede llevar, por una falta de información clara por parte del Gobierno o porque los horarios de los vacunatorios no son accesibles ya que cierran en medio de una jornada laboral.

Las personas que quieran acceder a este servicio debe llamar al (0984) 830 - 000 y en caso de que no puedan contestar la llamada, enviar los datos a través del WhatsApp.