Vivir con discapacidad y buscar trabajo

Mientras unos presentan Los certificados apócrifos para ocupar cupos de discapacidad quita oportunidades a las personas que realmente. Marcelo Gaedeke cuenta su experiencia en la búsqueda de trabajo.

Marcelo Gaedeke, quien padece de discapacidad desde los 15 años, comentó a NPY que solicitar un certificado de discapacidad en la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) fue un proceso burocrático que duró meses enteros para luego poder comenzara buscar trabajo.

"Cuando me presenté a un llamado me solicitaron certificado de discapacidad. Fui a Senadis y con el legajo que en su momento me dio la IMPRO lograron ubicar mi archivo y digitalizaron y me dieron mi certificado de discapacidad tres meses después", dijo.

El hombre lamentó que la corrupción prive a las personas con discapacidad de su derecho al trabajo consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la Ley que exige un cupo del 5% en las instituciones públicas para este segmento de la población.

"Quitan oportunidades a personas que realmente necesitan", criticó.