Violento atraco en PJC

Una casa de cambios fue asaltada en la mañana de este martes por una gavilla, los hombres ingresaron al sitio fuertemente armados y sometieron a los funcionarios.

De acuerdo al primer reporte, los hombres actuaron con suma violencia, hasta el momento no se precisó el monto robado y no hay detalles si hubo o no heridos. En el lugar ya se encuentran agentes policiales e investigadores para recolectar evidencias.