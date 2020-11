Violento asalto en supermercado de Lambaré

Cámaras de seguridad captaron el momento de terror que vivieron funcionarios y clientes de un comercio en Lambaré, a punta de arma de fuego se alzaron con todo el monto en caja.

Dos desconocidos que llegaron a bordo de un vehículo asaltaron en la tarde del miércoles al propietario de un supermercado en Lambaré, ni bien llegó el dueño de realizar algunas compras también los malvivintes llegaron.

Según se puede observar en la cámara de seguridad, a punta de un arma larga sorprendieron al dueño que tenía en el bolso G. 7.500 mil, además de someter a todos los trabajadores y clientes que se encontraban en el establecimiento, de manera violenta exigieron la caja fuerte.

"Ni bien llegaron con el arma apuntando me dijeron, dónde está la caja fuerte, le dije que no teníamos y ahí me pidió todo el dinero de las cajas", expresó la hija del dueño del local.

De acuerdo a la hipótesis policial, los desconocidos ya manejaban la ruta de actividades de la víctima y lo venían siguiendo, esperaban llevarse una suma mucho más elevada.