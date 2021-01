Violento asalto a una trabajadora en CDE

Una mujer entre lágrimas comentó ser víctima de un violeto atraco. "Dame todo lo que tenés o romboparata balape", los desconocidos se robaron su vehículo y todas sus pertenencias.

La inseguridad es un día a día por la que deben pasar los trabajadores, en cualquier punto del país, donde los malvivientes parecen actuar en total comodidad. Esta vez una mujer, que ya se encontraba llegando a su puesto de trabajo fue asaltada por motoasaltantes a tempranas horas de este lunes en Ciudad del Este.

La mujer comentó que ya se encontraba estacionando, cuando vio a los dos hombres con actitud sospechosa. Además declaró que al percatarse de la intención de los mismos pensó en atropellarlos, pero no quiso.

"Me golpeó la puerta y bloqueé mi auto, me vino a la mente atropellarlos, y me dije; será que voy a matarlos, pero me tembló la mano y decidí abrir la puerta del vehículo", expresó la mujer con una voz quebrada de impotencia.

Añadió que los hombres directamente la atacaron y estiraron del rodado, uno de ellos subió a su rodado y el otro la apuntó al pecho y le dijo que se callara o que le daría balazos.

Se alzaron con su rodado, G. 500.000., su celular y todos sus documentos que portaba en la cartera. Uno de los malvievientes se dio a la fuga a bordo del biciclo.