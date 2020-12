Víctima de sextorsión relata su dura experiencia

Una mujer contó el calvario que vivió luego de que un hombre la amenazara por redes sociales con difundir sus fotos privadas si no accedía a tener relaciones sexuales. Ella se negó y las fotos fueron difundidas.

Una víctima de sextorsión contó el momento de terror y calvario que sufrió al recibir un chantaje por parte de un desconocido a través de la plataforma social facebook.

Margarita Benítez, con una valentía admirable contó los meses de terror que pasó luego de que una persona comenzara a extorsionarla con sus fotos privadas.

Detalló que todo comenzó el 30 de septiembre cuando recibió un mensaje en facebook desde un perfil falso, el supuesto hombre le decía que tenía algo que mostrarle, posteriormente recibió fotos que le correspondían a ella en ropa interior.

El hombre le dijo explícitamente que ella debía acceder a una cita y que si no lo hacía el mandaría sus fotos a su entorno más cercano.

"Me citó y me dijo que si salía con él borraría las fotos, me negué y le pregunté de dónde quitó las fotos y le pedí por favor que borrara". Tras la negativa, el hombre continuaba con su chantaje y le advertía que si ella no tenían relaciones sexuales, todo el barrio vería las imágenes privadas. La mujer sostuvo que en todo momento el victimario le aclaraba que no quería dinero.

La mujer seguía negándose y posteriormente el perfil falso cumplió sus amenazadas y divulgó las fotografías. "Me afectó mucho que se vieran mis fotos, después de eso más personas me acosaban, pasé muy mal", expresó con notable impotencia.

Tras la divulgación la mujer acudió hasta las autoridades que según ella no le dieron contención, la mandaban de un lugar a otro sin dar soluciones contundentes, pasaron semanas para que pudieran tomarle la declaración, para entonces, familiares, amigos y el barrio ya vieron las fotografías.

La víctima relató que se sintió sola, asustada y deprimida por esta experiencia.

Hasta el momento no se ha identificado al responsable de la extorsión. Las personas que experimenten una situación parecida pueden realizar sus denuncias al 377 de la Policía Antisecuestros, según el reporte en el país se reciben al menos 6 denuncias por día de este tipo.