Víctima de brutal macheteada pide justicia

Miguel Ángel Benítez, el hombre que fue salvajemente agredido con machete por dos hombres, en la ciudad de Mariano Roque Alonso (Departamento Central), clama justicia y la detención de los responsables, quienes fueron plenamente identificados.

Manifestó que debido al brutal ataque, quedó en cama, con los brazos inutilizados, con varios cortes y golpes y sin la posibilidad de trabajar, mientras que los responsables, quienes serían sus vecinos, se pasean por la vereda de su vivienda y pueden hacer su vida normal.

Denunció que la fiscal que lleva su caso, Carina Serón, no ha ordenado la detención de los dos sujetos que lo atacaron y ya fueron plenamente identificados.

“Estoy reclamando mis derechos y quiero que la Fiscalía haga su trabajo. Derlis Romero (quien lo golpeó con un hierro) y su sobrino Carlos Riberos (quien lo macheteó) son los responsable y los dos andan por el barrio, se van a trabajar y eso produce mucha impotencia”, manifestó.

Víctima de ataque con machetes reclama justicia



Denunció a los agresores, pero la Fiscalía no ordena las detenciones.



"Yo estoy pagando lo que me hicieron, pero ellos no. Como si nada se pasean", expresó.