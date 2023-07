Vecinos se unen para pavimentar calles ante inacción municipal

Vecinos del barrio Rosa Mística de Mariano Roque Alonso se cansaron de la inacción municipal y se organizaron para juntar fondos y para ellos mismos prácticamente pavimentar varias cuadras de una calle terraplenada.

Una unida comisión vecinal resolvieron decir basta ante los ignorados pedidos de intervención municipal en un añejo terraplén y se organizaron para juntar fondos y ellos mismos pavimentar varias cuadras de una calle de la zona.

Destacan que gracias a la obra que hicieron se mejoró la calidad de vida de la gente de la zona y también subrayan que otras comisiones vecinales buscan imitar la iniciativa.

"Hace 36 años estamos en el barrio y siempre hemos vivido en el barro. Mis hijos crecieron en el fango. Hoy día esto es un parque, los niños andan en bicicletas, juegan, cosa que otros niños tuvieron esa oportunidad", dijo una vecina.

Recuerdan que golpearon puertas tanto en la Gobernación y la Municipalidad pero casi no tuvieron respuestas.

"La Municipalidad es totalmente ausente a esto. Ni aunque te vayas a pedir, si acá (en el barrio) no hay un colorado ellos no vienen, eso no puede ser, eso tendría que terminarse", manifestó.