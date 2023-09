Vecinos guardia ante incontenible inseguridad y ausencia policial

Pobladores del Barrio Obrero de Asunción afirman que no pueden dormir de la agobiante inseguridad que los azotan y se ven obligados a turnarse para hacer guardia ante la presencia de adictos que roban todo.

Vecinos de Barrio Obrero fustigan a la Policía Nacional cuya inacción, según denuncian, los obliga a dejar de dormir y turnarse entre ellos para montar guardia ante los constantes robos que perpetran adictos en la zona.

Explican que los malvivientes roban todo lo que encuentran a su paso, incluyendo hasta las mascotas. Señalan que las patrullas de la Policía casi no se observan en la zona.

"Ya no puedo dormir completamente desde hace tiempo. No da gusto la situación que estamos pasando. No hay controles en la madrugada, muy raras veces pasan las patrulleras", criticó una vecina quien aseguró que los robos hasta son un "hobbie" para los malvivientes por la impunidad.