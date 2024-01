Vecinos del barrio Jara capturaron a un ladrón

Pobladores del barrio Jara de Asunción detuvieron a un delincuente, critican el caso omiso de la Policía de la zona.

Vecinos del barrio Jara de Asunción, hartos de la inseguridad e impotentes ante la desidia policial, tienen que estar en constante vigilia ante los contantes saqueos. Solo en la madrugada de este jueves detuvieron a un delincuente que fue atrapado infraganti en pleno hecho delincuencial.

Los vecinos critican a la Policía Nacional, señalan que no responden ante los pedidos de patrullaje por la zona y que los trabajadores están a merced de los adictos. Por su parte, las autoridades argumentaron que no dan abasto y que no pueden acudir a todos los llamados al mismo tiempo.