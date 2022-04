Vecinos de Ñemby hartos de raudales y baches

Con cada lluvia, pobladores de la zona deben soportar las inundaciones, raudales colosales y los serios daños que deja a su paso. En estos días, tras las intensas lluvias un coche terminó cayendo a uno de los profundos buracos.

Denuncian que han hecho reiterados reclamos a la comuna y que hasta el momento no han dado soluciones. Sostienen que en tiempo de campañas electorales no dejaban el barrio , pero que tras as elecciones se olvidaron de sus promesas.

Piden a la Municipalidad que por lo menos otorguen materiales para que ellos mismos se encarguen de solucionar la situación.