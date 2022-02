Vándalos queman una escuela en Itapúa

Una institución educativa de San Pedro del Paraná sufrió la quema en parte de su infraestructura. Se halló un panfleto que decía: "Todos los alumnos que no pasaron de grado, no deben rendir otra vez, deben pasar nomás".

La Escuela María Auxiliadora de Mburucuyá, ubicada en San Pedro del Paraná fue incendiada en la madrugada de este miércoles, presumen que los responsables son alumnos que no pasaron las materias y que ya no desean un complementario.

Se halló una nota que demuestra que el hecho sería por aparente venganza hacía los maestros y directora. El incendio afectó a al menos dos salas de la institución educativa, específicamente a salas de la Dirección y de la Secretaría.

Lamentablemente, las llamas también consumieron los kits escolares que estaban listos para ser entregados este miércoles a los padres de familia, ante el inicio de clases la próxima semana.

En la lamentable nota se lee aunque con una penosa ortografía lo siguiente: “Esto es para la directora de la escuela y colegio, todos los alumnos que no pasaron de grado y las materias deben pasar para que no haya problemas y no deben rendir otra vez, deben pasar de grado así nomas”.

Afortunadamente, vecinos alertaron a tiempo a bomberos que lograron controlar el fuego y no terminó en algo peor.