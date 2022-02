Vacuna contra la fiebre amarilla será exigida a turistas

Salud dispuso la obligatoriedad de presentar el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla para viajeros procedentes de Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela.

La disposición será de cumplimiento obligatorio desde este lunes 14 de febrero, en todos los puestos de control migratorio en el territorio nacional.

Los ciudadanos paraguayos y extranjeros residentes deberán presentar la vacunación y en caso de no contar con el documento ingresarán al país con un control sanitario de 10 días.

Los no residentes que provengan de estos países no podrán ingresar al país, a excepción de que cuenten con un certificado médico que señale que no pueden recibir esta vacuna.

La vacuna contra la fiebre amarilla es una dosis única que ofrece protección para toda la vida. El carnet de vacunación no requiere visación y tiene una duración de por vida. Si la persona extravió el documento puede acercarse al hospital donde fue vacunado para solicitar un nuevo carnet.