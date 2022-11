Vacían por décima vez un copetín en San Lorenzo

Un comedor ubicado en San Lorenzo sufrió el robo número 10. La propietaria está harta de la inseguridad.

Un copetín de San Lorenzo es constantemente visitado por malvivientes, la dueña indicó que es la décima vez que le roban. La afectada manifestó que le vaciaron el local, con todos sus productos, carne y hasta huevos. Expresó que no da más de tanta inseguridad, que son reiterados los perjuicios económicos y que este es su único modo de sustento.

Los ladrones destruyeron las rejas para poder ingresar, dijo que hasta por el techo suelen entrar para perpetrar el hurto. “Cada vez que me estoy levantando, me roban, la verdad me dejan por el suelo”, dijo notablemente afectada la trabajadora.