Usan inhibidores para abrir vehículo y robar mochila con dinero

Usando inhibidores, delincuentes robaron objetos de valor del interior de un automóvil que estaba en el estacionamiento de un supermercado de Fernando de la Mora.

Un joven y su novia fueron víctimas de tortoleros mientras realizaban compras en un supermercado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

La víctima relató que entraron al supermercado para hacer unas compras rápidas y que tardaron como siete minutos, tiempo suficiente para que los tortoleros manipularan su rodado.

Los desconocidos lograron abrir tranquilamente el vehículo y se llevaron la mochila que contenía una notebook, G. 10 millones, USD 10 y documentos.

El joven afectado dijo que en las grabaciones de las cámaras de seguridad pudo notar que otros vehículos también fueron revisados por los sujetos.

También, se percató de que uno de los delincuentes los siguió dentro del supermercado, actuando de campana de sus cómplices.

“Nosotros el lunes con mi novia nos vamos al súper a hacer unas compras rápidas”, sostuvo e indicó que recién se percató de todo lo ocurrido cuando quisieron bajar sus pertenencias.

“Cuando llegué a mi casa y quise bajar las mochilas me di cuenta de que no estaban y para esa hora ya estaba cerrado el súper y me fui a hacer la denuncia”, manifestó.

Detalló que los sujetos se movían en un automóvil y que estacionaron a su lado.