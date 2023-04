Ucetrama exige al Gobierno saldar deuda de subsidios

Andrés Mallada, representante de Ucetrama fue frontal y advirtió al Gobierno que de no saldar la deuda en subsidios dejarán de operar.

En conferencia de prensa, Andrés Mallada, representante de la Única Central de Empresa­rios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), dijo este martes, que no existió de manera tácita una regulada de buses, sino que no se encuentra el 100% de la flota, ya que muchos no están en condiciones de operar.

Asimismo, dijo que el principal problema se centra en el retraso con el pago del subsidio a los transportistas que tiene una mora de cinco meses. Advirtió que de no pagar el subisidio la situación va a empeorar.

“No es para coaccionar, pero el Gobierno tiene que ponerse al día y pagar lo que corresponde. Nosotros vamos a cumplir si el Gobierno cumple”, aseguró.

La situación de regulada viene siendo denunciado hace meses por los usuarios, sin embargo, semanas atrás el hecho colapsó, cientos de pasajeros se aglomeraron en las paradas y muchos esperaron por sus buses más de tres horas. Además, se constató que existió validaciones de tarjetas fantasmas, tales hechos causaron el nombramiento de un nuevo viceministro de Transporte.