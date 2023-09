¡Tremendo! Hallan cadáver de un bebé en un congelador

El cuerpo de un bebé recién nacido fue encontrado en un congelador, dentro de una bolsa en un asentamiento de Luque. La madre es una mujer de 28 años, quien aparentemente mantenía oculto el embarazo.

Un terrible hallazgo se dio este miércoles en el asentamiento Nueva Asunción del barrio Tarumandy, de la ciudad de Luque, donde un pequeño recién nacido fue encontrado muerto en un congelador.

De acuerdo a la información preliminar, la mujer dio a luz en un eucaliptal cerca de su casa y luego escondió el cuerpo sin vida de su hijo en el interior de un congelador. La fiscal Cecilia Núñez explicó a radio Monumental 1080 AM que está investigando un supuesto caso de aborto, la madre sería una mujer de 28 años.

La mujer no pudo explicar a las autoridades porque el bebé estaba en una bolsa de plástico y dentro del congelador. “Contó que dio a luz y el bebé falleció, es lo que alega. No se realizó ningún control prenatal y dijo que no causó la muerte de su bebé", manifestó Núñez.

La agente del Ministerio Público señaló que la mujer no comentó a ningún familiar sobre su estado de gravidez, la misma vive con su padre y cuatro hijos más en una situación de mucha precariedad. Se aguarda la autopsia para determinar las causas de la muerte del bebé.

La detenida fue trasladada al Hospital Regional de Luque donde se encuentra internada bajo custodia policial. Según la fiscal, la mujer tiene una hija, que está ór cumplir la mayoría de la edad, que ya no vive con ella, por lo que habría sido víctima de abuso sexual, dijo que es un tema muy complejo y que se debe investigar a profundidad.

Por otro lado, una de las vecinas afirmó que el pequeño nació con vida, que escuchó el llanto, pero que la mujer le inyectó algo para que muriera. Asimismo, aseguró que es el tercer bebé que la misma mata.