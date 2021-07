Tras críticas, Salomón pide disculpas a familia de Jorge Ríos

La familia de Jorge Ríos habló en conferencia de prensa este miércoles, mostrando su rotundo repudio hacía las palabras de la autoridad del Congreso.

Calificaron como irresponsable sus palabras y pidieron que el mismo presente al Ministerio Público pruebas de lo que dijo o que retracte.

Ante la fuerte presión social y las críticas, Cachito no tuvo de otra, que pedir disculpas a la familia. Salomón pide disculpas a familia de Jorge Ríos tras repudio por sus declaraciones “No sabemos si estamos hablando del EPP, ACA o realmente del narcotráfico.

Aparentemente, según las noticias que nosotros tenemos de la zona, no se trataría de un grupo armado, sino de narcotraficantes", afirmó más temprano.

VIDEO. “Jorgito me habló y me dijo, mami me dan horas de vida, solo tuve eso y luego recogí a mi hijo muerto y el Presidente del Congreso sale a hablar de rumores”, expresó Elisa Barreto ante las declaraciones de Óscar Salomón.#NPY #VacunatePyhttps://t.co/WV9XwMGiLt