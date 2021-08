Transportistas que no cumplan horarios no cobrarían subsidios

El Viceministerio de Transporte advirtió que los transportistas que no cumplan con los intervalos establecidos para el servicio no cobrarán subsidios.

De acuerdo con el diario Última Hora, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, recordó que en agosto se emitió una resolución que contempla una tabla de cumplimiento de intervalo de tiempo para el servicio de transporte público que comenzará a regir el 1 de septiembre.

El Viceministerio de Transporte accionará contra las reguladas de buses a través de multas y no se pagarán el subsidio a los empresarios que no cumplan con los intervalos que incluyen el horario nocturno.

Actualmente, el precio del pasaje en buses diferenciales es de G. 5.087, no obstante, el pasajero paga G. 3.400, mientras que en los convencionales el precio es de G. 3.388, y el usuario paga G. 2.300.

Por otra parte, para el titular Centro de Empresario del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, el Viceministerio "no tiene autoridad moral, ya que no cumple con sus obligaciones".

"El incumplimiento de la institución no puede generar obligación. Primero ellos deben cumplir porque es hasta extorsivo, porque yo puedo tener una multa de G. 7.000.000, pero tengo pendiente un cobro de subsidio de G. 50.000.000; entonces, quién se hace cargo de la proporcionalidad", dijo el empresario.

Agregó que el pago del subsidio "no es un premio ni un regalo" y que "es una porción del costo". Señaló que exigen al Viceministerio ponerse al día con las obligaciones con el sector, alegando que trabajan desde hace cuatro meses "desfasados".

"Hoy estamos pagando sueldos, combustible, todo a razón del mes de agosto, y ellos no han cancelado su obligación con nosotros correspondiente al mes de abril. Es decir, estamos trabajando cuatro meses desfasados y quién es el proveedor que me soporta cuatro meses de atraso sin cargar mi interés; no existe", criticó.

Fuente: Última Hora