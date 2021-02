Tragedia Aérea: Habla esposa de una de las víctimas fatales

La esposa del suboficial Nelson Pedro López, quien era mecánico de la nave, relató la última conversación que mantuvo como su pareja antes de la tragedia "Me mandó una foto y me dijo nos vemos en casa".

La mujer comentó que su esposo no tenía planificado un vuelo, pero que debido a llamadas tuvo que ir hasta Fuerte Olimpo. "La última conversación que tuvimos fue a las 12:41 de ese martes, me mandó su foto y el vídeo y me dijo que ya iban a despegar y que nos veríamos", comentó la mujer con una voz entrecortada por el llanto.

Julia recordó a su esposo como un ser amable, alegre y responsable. "Nuestra rutina era sentarnos si o si en la mesa los 5, (la pareja y sus tres hijos), eso siempre los domingos", expresó.

Dijo que cuando vio en las noticias la caída de una avioneta y posteriormente se dio a conocer la matrícula de la avioneta casi desmaya, muy afectada señaló que fue un momento muy difícil con sus hijos, sin tener certeza del destino que había corrido el oficial.