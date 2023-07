Trabajadoras del Mercado de San Lorenzo piuden ser reubicadas

Trabajadoras de la tercera edad del Mercado de San Lorenzo, se encadenaron este jueves tras ser desalojadas de sus puestos. “Después de 25 años me echan a la calle, sin ninguna notificación”, dijo una de las afectadas.

Varias trabajadoras de la tercera edad del Mercado San Lorenzo, exigieron este jueves al intendente ser reubicadas. Como medida de fuerza decidieron encadenarse, las mismas fueron desalojadas este miércoles, por supuestamente obstruir en los pasillos el fácil acceso de compradores, debido a que otros permisionarios solicitaron el desalojo, alegando que son todas trabajadoras irregulares.

Las mujeres señalan que trabajan a su edad por pura necesidad y que no tienen dónde más hacerlo. Expresan que ya fueron hasta la Municipalidad de San Lorenzo y no fueron recibidas. Una de las afectadas entre lágrimas dijo que van con mucha necesidad a trabajar desde la madrugada para que sean echadas a las calles. “Después de 25 años me echan a la calle, sin ninguna notificación”, lamentó.

“Felipito Salomón, no les cierres las puertas en sus caras, escuchá también a estas mujeres que deben llevar el pan de cada día en sus casas, no les dejes sin trabajo de la noche a la mañana”, dijo una de las comerciantes, que cuenta con un salón en el mercado.

La comerciante, además, alegó que hay comerciantes que cuentan con más de 17 casillas, que podrían ceder a las demás trabajadoras para que sean reubicadas.