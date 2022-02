Todos por Luis D´Oliveira

El conocido y carismático actor nacional Luis D´Oliveira está atravesando una difícil situación a causa de una enfermedad y pide ayuda a la ciudadanía para costear sus tratamientos.

El artista de 72 años comentó que tiene una grave complicación en los pulmones y que su tratamiento es muy costoso. Agradeció, que desde un principio sintió a calidez de la ciudadanía, y su apoyo en el difícil trayecto de la enfermedad.

Expresó, que su situación no es muy buena, ya que no cuenta con un seguro médico por lo que apela a la entera solidaridad de las personas, puesto que no puede seguir trabajando.

Asimismo, comentó que varias personas ya han estafado a su nombre pidiendo ayuda, por lo que directamente, tienen una cuenta bancaria habilitada para que las personas que deseen ayudarlo puedan realizar sus transacciones, es a nombre de Natalia Cardozo, Cuenta 322892516, CI: 3.520.259.

