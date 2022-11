Titular de Justicia afirma que no descarta renuncia al cargo

El ministro de Justicia, Daniel Benítez, salpicado por mensajes de la excoordinadora de Penitenciarías de Mujeres, aseguró que daría un paso al costado si es que "pone en riesgo al sistema penitenciario".

En contacto con Monumental 1080 AM, el titular de Justicia, recientemente nombrado por el Ejecutivo, se refirió a los mensajes de Ana Dina Coronel en el que supuestamente le puso en conocimiento presuntas informaciones sobre los secuestrados Óscar Denis y Félix Urbieta.

"En el mensaje ella me pregunta si se llegó a hacer algún operativo, yo le pregunté 'cuál', ella me cita una comunidad indígena. Ahí le digo iba a pasar la información, pero no hubo aclaración del tema", dijo al respecto.

Al ser consultado sobre una eventual renuncia debido a la polémica, dijo que lo haría si es que su presencia en el cargo implica un riesgo al sistema penitenciario.

"Si mi continuidad pone en juego el sistema penitenciario, daré un paso al costado", aseguró.