Test de ADN confirma paternidad de Fidel Zavala

La prueba de paternidad a la que fue sometido Fidel Zavala resultó positiva. Ahora el legislador deberá reconocer al menor o un juzgado ordenará al Registro Público su inscripción.

Eva de Witte, abogada de la madre del ahora confirmado hijo del senador Fidel Zavala, confirmó a Monumental 1080 AM que la prueba de paternidad dio positiva el día de ayer.

"Retiré ayer a la tarde el resultado, ahora le busco a mi cliente y vamos al juzgado. Y sí, salió positivo", dijo la abogada.

De Witte reconoció que el senador pasaba mensualmente una suma de dinero a la madre y al menor de 3 meses de edad. Sin embargo, dijo que días antes del resultado el senador hizo un ofrecimiento de G. 10 millones, monto inferior a lo anteriormente depositado mensualmente.

"No estoy de acuerdo con la suma ofrecida por el senador porque es menor a la que venía dando y tenemos pruebas, el sabe que el niño no tiene casa, auto ni nada. no es justo que siga el niño yendo al pediatra en Uber", dijo.

En otro momento, la abogada manifestó que Zavala manifestó su reticencia a reconocer a la criatura pidiendo tiempo por su condición de casado. Señaló que con la mujer, de 25 años, tenía una relación extramatrimonial de 4 años.

De Witte refirió que ante la confirmación de paternidad, el senador deberá reconocer al niño o bien, un juzgado ordenará de oficio su inscripción al Registro Público.