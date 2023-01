¡Terrible! Mujer muere arrollada por un bus

Una mujer de 62 años falleció este jueves tras ser embestida por un transporte público en San Lorenzo. El chófer declaró que no la vio.

Cámaras de seguridad muestran el momento de la tragedia en San Lorenzo, que se registró en horas de la mañana de este jueves. Una mujer identificada como Mirian Noemí de 62 años, perdió la vida a ser impactada por a línea 1, Inter, sobre la calle San Isidro y Campo Jordan de San Lorenzo.

De acuerdo al conductor, él no vio al momento de realizar el giro, no vio a la mujer que cruzó sobre la franja peatonal y que por esa razón no frenó la marcha tras arrollarla. Por disposición fiscal ya quedó detenido.