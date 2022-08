Suspenden audiencia de imposición de medidas a Arnaldo Giuzzio

Al respecto, Giuzzio explicó que tanto él como su defensa sostienen que "la imputación no regula los presupuestos exigidos por la ley, y esta no se adecua a lo acordado por la Corte", por lo que buscan poner a conocimiento del juzgado respecto a esta serie de irregularidades encontradas, y agregó que "más que una lucha jurídica, es una política".

"La intención de la defensa es que se invalide la imputación y sea reportada al Ministerio Público para su revisión", dijo el exministro del Interior que utilizó un recurso de reposición ante las irregularidades halladas.

Mencionó que encontraron varios elementos "que no se encuentran en su vivienda", entre los que citó principalmente carpetas que no tenían referencia a la investigación en su contra, y pese a ello fueron incautadas, lo que no debería de ser admitido.